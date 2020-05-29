BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011729 -0,38 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011729 -0,38 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076293 -0,27 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113629 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112546 -0,24 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074302 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034538 -1,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078986 -0,48 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,049343 -0,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063306 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018603 -0,83 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,023479 -0,69 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049007 -0,21 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019532 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019177 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026901 -0,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,038233 -0,73 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026018 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018064 -0,70 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,023954 -0,36

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA