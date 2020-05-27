BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043164 -0,62 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,043164 -0,62 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,078034 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075612 -0,57 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033247 -0,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072357 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033940 -1,96 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,062711 -0,09 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,116009 -0,04 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,110007 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023451 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076231 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,137273 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,095312 -0,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082463 -0,54 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026429 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,023702 -0,17 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024188 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012562 -0,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024683 -0,40 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040505 -0,40 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039671 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013322 -0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA