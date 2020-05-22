BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030099 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031562 -0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,062768 -0,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077801 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,023708 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014831 -0,13 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,017073 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024403 -0,11 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019452 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017860 -0,31 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,025728 -0,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023045 -0,22 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,024673 -0,18 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,030754 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039000 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039934 -0,14 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040667 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,042336 -0,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013375 -0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA