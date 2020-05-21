BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064443 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064443 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050074 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014678 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,023442 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013479 -0,38 Garanti Em. Hay.Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,022293 -0,13 Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF 0,036262 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,018782 -0,06 MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,029092 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024476 -1,07 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024204 -0,22 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012556 -0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,027944 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,016820 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,013393 -1,70 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040722 -1,69 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024815 -1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041254 -1,69 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012628 -1,69

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA