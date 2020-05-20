BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050220 -0,40 Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050220 -0,40 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,064710 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054764 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,079399 -0,19 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071717 -0,17 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041991 -0,14 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042414 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,018541 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024741 -0,61 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012562 -0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA