BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050220 -0,40
Garanti Em. Hay. Değ.
20.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050220
|-0,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,064710
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,054764
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,079399
|-0,19
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,071717
|-0,17
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041991
|-0,14
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042414
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,018541
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024741
|-0,61
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012562
|-0,03
Kaynak: AA