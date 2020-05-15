BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076607 -1,63 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076607 -1,63 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098186 -1,57 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073429 -1,54 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112506 -1,51 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,111236 -1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016586 -0,61 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014649 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033086 -3,56 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046809 -1,33 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018476 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022995 -1,16 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,112851 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,080343 -1,88 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,134427 -1,66 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,074796 -1,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,093364 -1,57 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026223 -1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023034 -0,82 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017251 -0,68 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024838 -0,63 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015147 -0,48 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,025360 -0,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA