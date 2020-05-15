BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076607 -1,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
15.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076607
|-1,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098186
|-1,57
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,073429
|-1,54
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112506
|-1,51
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,111236
|-1,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016586
|-0,61
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014649
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033086
|-3,56
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046809
|-1,33
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018476
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022995
|-1,16
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,112851
|-1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,080343
|-1,88
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,134427
|-1,66
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,074796
|-1,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,093364
|-1,57
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026223
|-1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023034
|-0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,017251
|-0,68
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,024838
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015147
|-0,48
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,025360
|-0,44
Kaynak: AA