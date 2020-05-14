BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011818 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011818 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074578 -0,37 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,076646 -0,35 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,114235 -0,34 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099750 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014697 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029930 -1,88 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034306 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,076009 -1,19 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,136691 -1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,058836 -1,14 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,094852 -1,13 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081885 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025170 -0,47 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024196 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012586 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012571 -1,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024690 -1,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039684 -1,25 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040482 -1,25 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041037 -1,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA