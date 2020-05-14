BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011818 -0,41
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
14.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:46
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011818
|-0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074578
|-0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076646
|-0,35
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,114235
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099750
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014697
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029930
|-1,88
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034306
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,076009
|-1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,136691
|-1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,058836
|-1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,094852
|-1,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081885
|-0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025170
|-0,47
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024196
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012586
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012571
|-1,25
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024690
|-1,25
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,039684
|-1,25
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040482
|-1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041037
|-1,24
Kaynak: AA