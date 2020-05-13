BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072253 -0,50 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,075188 -0,45 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,065668 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,050935 -0,32 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,061648 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034803 -0,44 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030502 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059517 -0,74 Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010471 -0,45 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,026796 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,039036 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018403 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025288 -0,77 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012589 -0,18 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024229 -0,06 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013357 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040291 -0,60 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012730 -0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,025002 -0,59 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039344 -0,59 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041554 -0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA