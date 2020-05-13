BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072253 -0,50
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
13.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072253
|-0,50
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075188
|-0,45
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,065668
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,050935
|-0,32
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,061648
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034803
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030502
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,059517
|-0,74
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010471
|-0,45
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,026796
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,039036
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018403
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025288
|-0,77
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012589
|-0,18
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024229
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013357
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040291
|-0,60
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012730
|-0,59
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025002
|-0,59
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,039344
|-0,59
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041554
|-0,59
Kaynak: AA