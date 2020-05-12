BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,072616 -0,12
Garanti Em. Hay. Değ.
12.05.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,072616
|-0,12
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,065918
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075529
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,051097
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023513
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014706
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030620
|-1,23
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026157
|-0,40
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,111413
|-0,40
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018382
|-0,21
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024355
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016741
|-0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,059963
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,119707
|-0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,019677
|-0,14
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082516
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025485
|-0,40
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024243
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,027770
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025151
|-1,47
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041235
|-1,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041801
|-1,47
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,040423
|-1,47
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043018
|-1,46
Kaynak: AA