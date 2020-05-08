BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029957 -0,61 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029957 -0,61 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,075235 -0,60 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010824 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067046 -0,57 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041612 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036279 -0,68 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022181 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069366 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069128 -0,30 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109495 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017646 -1,34 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017484 -1,32 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018743 -1,30 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019044 -1,19 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018392 -1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014939 -0,15 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018416 -0,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA