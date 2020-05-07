BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
07.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:12
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020373 -0,71
NN Hay. Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020373
|-0,71
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071022
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,075574
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077623
|-0,65
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041833
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016560
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029882
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022299
|-0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036529
|-0,51
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,059481
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023015
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017886
|-1,35
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017717
|-1,34
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018990
|-1,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018819
|-1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018660
|-1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016260
|-0,90
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023399
|-0,89
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029434
|-0,28
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024726
|-0,21
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,024046
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029441
|-0,02
Kaynak: AA