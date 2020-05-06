BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076134 -0,15 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048064 -0,15 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042104 -0,14 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067823 -0,14 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010958 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022420 -0,47 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,058149 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,124458 -0,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109898 -0,39 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,095262 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018803 -0,22 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019395 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018905 -0,17 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018939 -0,17 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,018953 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA