BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
05.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112043 -0,51
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112043
|-0,51
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,113254
|-0,49
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,076076
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098958
|-0,45
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,074141
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016561
|-1,10
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014610
|-0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034060
|-4,33
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030221
|-2,90
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022525
|-2,45
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023479
|-2,37
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,120614
|-2,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016904
|-2,11
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,029523
|-1,75
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081546
|-1,72
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,073910
|-1,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,092283
|-1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016173
|-2,77
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023273
|-2,75
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034502
|-2,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024221
|-2,32
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029318
|-1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,037730
|-0,10
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025263
|-0,08
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012753
|-0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042824
|-0,08
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044400
|-0,08
Kaynak: AA