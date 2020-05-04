BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
04.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030117
|-4,74
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073692
|-1,96
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,060508
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,031697
|-0,76
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,024048
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022519
|-1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,059537
|-1,01
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023444
|-0,93
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,047062
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,072609
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023931
|-1,60
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016634
|-1,57
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024890
|-0,54
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029673
|-0,53
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,024103
|-0,45
Kaynak: AA