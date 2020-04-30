BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları



Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039469 -0,38

Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.