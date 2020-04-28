BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,025088 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041697 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,040317 -0,57 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,041132 -0,57 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,044491 -0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,039484 -0,57 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012784 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042912 -0,57 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025313 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040441 -0,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA