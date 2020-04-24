BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
24.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038068
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,017259
|-0,17
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,015885
|-0,10
Kaynak: AA