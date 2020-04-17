BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039665 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039665 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,064346 -0,28 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072325 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057053 -0,27 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,075763 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028742 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017906 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016502 -0,54 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016351 -0,52 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017534 -0,52 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016373 -0,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA