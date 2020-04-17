BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039665 -0,28
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.
17.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:56
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039665
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,064346
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,072325
|-0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057053
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,075763
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028742
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017906
|-0,57
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016502
|-0,54
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016351
|-0,52
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017534
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016373
|-0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA