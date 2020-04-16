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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,072292 -0,45
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.

16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:10
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,072292 -0,45
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,028811 -0,45
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039777 -0,45
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,072528 -0,44
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048622 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015975 -1,25
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014104 -0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028988 -4,80
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033283 -3,03
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018177 -2,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066849 -2,83
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066556 -2,82
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,061935 -1,83
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012070 -1,52
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,020199 -1,46
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020861 -1,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,026381 -1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014655 -1,97
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021096 -1,92
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031280 -1,86
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021996 -1,69
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015126 -1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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