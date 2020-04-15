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BNP Paribas, Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

15.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040582 -0,52
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031133 -0,40
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,073320 -0,39
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108856 -0,38
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037937 -0,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073068 -0,35
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107484 -0,34
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056751 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019699 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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