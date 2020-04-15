BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.
15.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070333
|-0,63
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040582
|-0,52
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031133
|-0,40
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073320
|-0,39
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108856
|-0,38
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037937
|-0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073068
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107484
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056751
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,019699
|-0,07
Kaynak: AA