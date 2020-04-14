BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039945 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039945 -0,46 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,064811 -0,45 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041482 -0,44 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031482 -0,44 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,072595 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016030 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024396 -0,67 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022685 -0,29 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018322 -0,26 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087915 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,052593 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016775 -0,91 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016617 -0,91 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016618 -0,89 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017820 -0,88 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018389 -0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018001 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA