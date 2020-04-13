BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010965 -0,97 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010965 -0,97 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092184 -0,67 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,057508 -0,32 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,068941 -0,27 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069786 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014010 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033665 -1,48 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029705 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,085224 -0,36 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016262 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,123925 -0,31 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069036 -0,31 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077498 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023491 -0,71 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012172 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014958 -0,13 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014434 -0,03 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,021635 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,035120 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA