BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010451 -0,30 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010451 -0,30 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048473 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059581 -0,13 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,018912 -0,13 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,075770 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032953 -1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075990 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017605 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016493 -0,21 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017520 -0,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,017156 -0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA