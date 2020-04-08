BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042288 -0,57 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064864 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,066897 -0,29 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015896 -0,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018795 -0,08 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,012755 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF 0,014728 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023650 -0,27 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017919 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012947 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA