BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066919 -1,10 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066919 -1,10 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036057 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102331 -0,91 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069594 -0,90 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070278 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015357 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013606 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027177 -1,87 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030401 -1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053597 -1,11 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070584 -0,95 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,094702 -0,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073054 -1,62 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,053776 -1,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,116491 -1,08 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,064927 -1,03 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023422 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019379 -0,64 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013461 -0,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020259 -0,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014153 -0,41 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026824 -0,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA