BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073769 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073769 -0,74 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022796 -0,62 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036551 -0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067974 -0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010904 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015301 -1,26 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013962 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026717 -4,63 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051528 -3,75 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,110243 -3,74 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097347 -3,74 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084271 -3,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015746 -4,80 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018997 -2,59 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014071 -2,51 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011375 -2,44 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,058417 -2,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019905 -2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,028271 -2,21 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019069 -2,10 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013247 -2,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014061 -1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032948 -0,18 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,037490 -0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA