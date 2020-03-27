BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041737 -0,60 Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041737 -0,60 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040235 -0,58 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,073323 -0,57 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,065189 -0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,019156 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018518 -0,75 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018282 -0,74 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,016730 -0,74 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017623 -0,73 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016874 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA