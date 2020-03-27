BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041737 -0,60
Garanti Em. Hay. K.B.A.
27.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:48
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,041737
|-0,60
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040235
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,073323
|-0,57
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,065189
|-0,55
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,019156
|-0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018518
|-0,75
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018282
|-0,74
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,016730
|-0,74
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017623
|-0,73
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016874
|-0,71
Kaynak: AA