BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067621 -0,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.
26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067621
|-0,47
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065018
|-0,43
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060070
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013856
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053877
|-0,45
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,022875
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021032
|-0,31
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080997
|-0,23
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023857
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016148
|-0,93
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,022573
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,023608
|-0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,061417
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,111560
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022608
|-1,08
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011806
|-0,34
Kaynak: AA