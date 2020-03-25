BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071300 -1,48
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.
25.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:32
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,071300
|-1,48
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,049411
|-1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,046993
|-1,06
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,100980
|-1,06
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,069596
|-1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,034302
|-1,43
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016300
|-0,98
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012991
|-0,76
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,019383
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,027454
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022855
|-1,44
Kaynak: AA