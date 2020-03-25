BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071300 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071300 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049411 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046993 -1,06 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100980 -1,06 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069596 -1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034302 -1,43 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016300 -0,98 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012991 -0,76 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,019383 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,027454 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022855 -1,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA