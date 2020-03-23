BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065081 -0,99
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065081
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067612
|-0,95
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,060269
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,067136
|-0,22
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,055572
|-0,17
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,038269
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013927
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051047
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022818
|-0,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020413
|-0,04
Kaynak: AA