BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065081 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067612 -0,95 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060269 -0,28 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,067136 -0,22 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,055572 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,038269 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013927 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051047 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022818 -0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020413 -0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA