BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071215 -2,00 Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071215 -2,00 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039827 -1,94 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031864 -1,81 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,059697 -1,77 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,067782 -1,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014902 -0,81 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013990 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,027707 -3,24 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024055 -2,22 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,089228 -1,08 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066616 -1,03 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016395 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033850 -4,37 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016406 -3,32 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016258 -3,30 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017423 -3,29 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017845 -3,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016998 -0,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011829 -0,73 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013006 -0,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025731 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018144 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030534 -0,78 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034871 -0,66 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034823 -0,39 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,033399 -0,37 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020637 -0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA