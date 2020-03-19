BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064709 -3,69 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064709 -3,69 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087298 -3,45 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,098805 -3,44 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067997 -3,43 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069908 -3,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015024 -1,46 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013994 -1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025204 -8,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028636 -4,49 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024600 -2,79 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058892 -2,40 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,058568 -2,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051164 -3,56 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,069090 -2,52 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,056880 -1,51 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013120 -1,39 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,015837 -1,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022943 -2,03 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011916 -0,82 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017131 -0,76 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,021233 -0,38 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,025272 -0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA