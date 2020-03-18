BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060574 -0,49
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.
18.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060574
|-0,49
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032331
|-0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022117
|-0,44
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070414
|-0,38
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040557
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015247
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025307
|-3,76
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019579
|-2,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,031795
|-2,03
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023179
|-1,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056746
|-1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,019933
|-1,86
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013305
|-1,84
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,039738
|-1,45
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,062404
|-1,25
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017263
|-1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017263
|-4,38
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012014
|-4,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,018258
|-3,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,025895
|-3,95
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013079
|-2,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020100
|-1,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033402
|-1,43
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,032314
|-1,43
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035720
|-1,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,031679
|-1,42
Kaynak: AA