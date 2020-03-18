BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060574 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,032331 -0,46 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022117 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070414 -0,38 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040557 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015247 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025307 -3,76 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019579 -2,08 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031795 -2,03 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023179 -1,83 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056746 -1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019933 -1,86 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013305 -1,84 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,039738 -1,45 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,062404 -1,25 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017263 -1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,017263 -4,38 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012014 -4,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018258 -3,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025895 -3,95 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013079 -2,97 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,020100 -1,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033402 -1,43 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032314 -1,43 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035720 -1,42 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031679 -1,42

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA