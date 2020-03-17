BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067345 -2,56 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067345 -2,56 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,069384 -2,52 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102329 -2,47 Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022214 -2,44 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090437 -2,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015361 -3,48 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014129 -1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,023612 -9,16 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020675 -7,96 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069183 -7,91 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080104 -7,84 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047836 -7,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013554 -5,91 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,018673 -5,53 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,057887 -5,24 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025985 -5,07 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011152 -5,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,018054 -8,75 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,012558 -8,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019012 -7,80 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,026961 -7,70 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013480 -6,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030397 -3,54 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,034709 -3,30 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,032135 -2,17 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,032583 -2,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020394 -2,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026245 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021617 -0,01 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,066555 -0,01 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022846 -0,01 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023690 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA