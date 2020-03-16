BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075022 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,075022
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031796
|-1,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016049
|-1,59
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,035510
|-0,99
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,016763
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073916
|-0,72
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017939
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,026839
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013759
|-0,30
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017879
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025863
|-0,26
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019785
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020840
|-2,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034627
|-2,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033497
|-2,45
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,033304
|-2,44
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037020
|-2,44
Kaynak: AA