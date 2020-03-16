BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075022 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075022 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031796 -1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016049 -1,59 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,035510 -0,99 Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,016763 -0,78 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073916 -0,72 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017939 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,026839 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,013759 -0,30 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017879 -0,27 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,025863 -0,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,019785 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,020840 -2,47 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034627 -2,46 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033497 -2,45 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033304 -2,44 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,037020 -2,44

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA