BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022521 -2,97
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022521
|-2,97
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,068816
|-2,72
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,104066
|-2,69
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,070637
|-2,67
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105158
|-2,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015806
|-3,04
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014198
|-1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025034
|-9,49
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026391
|-9,01
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040487
|-7,50
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,098031
|-7,42
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060021
|-7,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,112127
|-5,50
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026916
|-5,41
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,062528
|-5,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,078053
|-5,17
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014147
|-4,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029021
|-6,34
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020438
|-6,31
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019836
|-5,99
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013800
|-5,65
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014330
|-3,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033666
|-0,32
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032229
|-0,32
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036678
|-0,29
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010927
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,034471
|-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA