BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023211 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023211
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,106945
|-0,65
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108039
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094451
|-0,62
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,074098
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016301
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029005
|-2,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043772
|-1,48
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033938
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030034
|-0,98
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019141
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054910
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077261
|-0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018310
|-0,75
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020781
|-0,75
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,066528
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022552
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021074
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,026267
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,022497
|-0,11
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030984
|-0,10
Kaynak: AA