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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023363 -1,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016373 -0,47
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014400 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065297 -3,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027693 -3,31
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044430 -2,69
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018373 -2,51
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071741 -2,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014906 -2,84
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021844 -2,28
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,043382 -2,15
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016492 -1,99
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,066772 -1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021837 -3,63
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021026 -3,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031016 -3,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014578 -3,60
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014802 -2,79
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032061 -0,97
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036497 -0,89
NN Hay. Em. Altın EYF 0,021276 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035348 -0,57
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033995 -0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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