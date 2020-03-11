BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.
11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023363
|-1,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016373
|-0,47
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014400
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065297
|-3,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027693
|-3,31
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044430
|-2,69
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018373
|-2,51
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071741
|-2,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014906
|-2,84
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021844
|-2,28
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,043382
|-2,15
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016492
|-1,99
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,066772
|-1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021837
|-3,63
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021026
|-3,63
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031016
|-3,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014578
|-3,60
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014802
|-2,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,032061
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036497
|-0,89
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021276
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,035348
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,033995
|-0,57
Kaynak: AA