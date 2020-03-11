BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023363 -1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016373 -0,47 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014400 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065297 -3,56 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027693 -3,31 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044430 -2,69 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018373 -2,51 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071741 -2,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,014906 -2,84 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021844 -2,28 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,043382 -2,15 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016492 -1,99 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,066772 -1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021837 -3,63 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,021026 -3,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031016 -3,62 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014578 -3,60 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,014802 -2,79 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032061 -0,97 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036497 -0,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021276 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,035348 -0,57 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033995 -0,57

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA