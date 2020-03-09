BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071186 -1,54 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071186 -1,54 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011214 -1,54 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107379 -1,53 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094920 -1,49 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072834 -1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016874 -1,15 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014683 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031379 -3,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037260 -2,69 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048622 -2,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030693 -2,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032562 -2,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,121868 -2,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084505 -2,18 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067718 -2,18 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016033 -1,78 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029802 -1,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023736 -1,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033685 -1,11 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022968 -0,80 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015929 -0,80 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015667 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA