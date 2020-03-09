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Araç, Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071186 -1,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071186 -1,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011214 -1,54
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,107379 -1,53
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094920 -1,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,072834 -1,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016874 -1,15
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014683 -0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031379 -3,11
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037260 -2,69
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048622 -2,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030693 -2,64
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032562 -2,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,121868 -2,26
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084505 -2,18
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067718 -2,18
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016033 -1,78
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029802 -1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023736 -1,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033685 -1,11
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022968 -0,80
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015929 -0,80
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015667 -0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:52:31. #1.15#