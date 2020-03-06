BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038183 -0,22

Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

06.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:16

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038183 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,041514 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011389 -0,18 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059561 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050860 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014778 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032385 -2,03 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038291 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,033400 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057171 -1,01 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,023215 -0,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,081707 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,124691 -0,10 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,069225 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022630 -0,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,022993 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,020729 -1,04 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033321 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034443 -1,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036824 -1,03 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010615 -1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA