BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076717 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
03.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,076717
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016815
|-1,23
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,036716
|-0,35
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012657
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023076
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,023004
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012864
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020966
|-1,11
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033858
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034835
|-1,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033699
|-1,10
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033070
|-1,10
Kaynak: AA