Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076717 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

03.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076717 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016815 -1,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,036716 -0,35
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012657 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023076 -0,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,023004 -0,04
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012864 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,020966 -1,11
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033858 -1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034835 -1,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033699 -1,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033070 -1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler