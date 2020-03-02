BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024270 -2,38

Garanti Em. Hay. K.B.A.

02.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:38

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024270 -2,38 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039173 -1,79 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070724 -1,55 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011158 -1,52 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,075264 -1,46 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016666 -1,50 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014824 -1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029855 -5,42 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047681 -4,55 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,110672 -4,23 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,082722 -4,21 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073827 -4,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012508 -2,87 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,066781 -2,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,120406 -2,82 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,083350 -2,79 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018105 -2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033018 -2,04 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022351 -2,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023211 -1,99 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015545 -1,99 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015413 -1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,034237 -0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011534 -0,34 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033438 -0,34 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010844 -0,33 NN Hay. Em. Altın EYF 0,021201 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA