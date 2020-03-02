BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024270 -2,38
Garanti Em. Hay. K.B.A.
02.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,024270
|-2,38
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,039173
|-1,79
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070724
|-1,55
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011158
|-1,52
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,075264
|-1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016666
|-1,50
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014824
|-1,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029855
|-5,42
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047681
|-4,55
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,110672
|-4,23
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,082722
|-4,21
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073827
|-4,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012508
|-2,87
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,066781
|-2,83
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,120406
|-2,82
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,083350
|-2,79
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018105
|-2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,033018
|-2,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,022351
|-2,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023211
|-1,99
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,015545
|-1,99
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015413
|-1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,034237
|-0,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,011534
|-0,34
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033438
|-0,34
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010844
|-0,33
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,021201
|-0,31
Kaynak: AA