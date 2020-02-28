BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039886 -0,36

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039886 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071837 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,068077 -0,29 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019740 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011330 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016919 -1,60 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015030 -0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072596 -4,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020227 -4,34 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078989 -4,34 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020956 -4,33 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031566 -4,25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021587 -2,91 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067013 -2,84 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,046605 -2,70 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,029755 -2,63 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012877 -2,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,022816 -3,61 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,015861 -3,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,033706 -2,88 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023683 -2,80 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,015651 -1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033980 -0,24

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA