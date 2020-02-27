BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010572-0,03Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.
27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010572
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,065247
|-0,02
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040030
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040882
|-0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,126609
|-1,04
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,070179
|-0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,087537
|-0,96
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023449
|-0,82
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082919
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012883
|-0,27
Kaynak: AA