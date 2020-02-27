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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010572-0,03Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010572-0,03
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,065247-0,02
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040030-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,040882-0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,126609-1,04
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,070179-0,99
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,087537-0,96
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023449-0,82
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,082919-0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012883-0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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