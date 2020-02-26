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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,077051 -0,59
Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

26.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,077051 -0,59
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055614 -0,58
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031389 -0,58
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,073609 -0,58
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,108649 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015146 -0,17
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017160 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034340 -1,29
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021033 -0,48
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,082130 -0,48
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021787 -0,48
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,103118 -0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057655 -1,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037038 -0,76
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF 0,017414 -0,53
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,083546 -0,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018937 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021969 -0,35
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022909 -0,34
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012918 -0,31
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,026863 -0,29
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,011949 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033974 -2,26
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,033177 -2,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033974 -2,16
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,036279 -2,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033698 -1,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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