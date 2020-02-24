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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040147 -0,68
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

24.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:30
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040147 -0,68
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019815 -0,48
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010586 -0,46
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,049002 -0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057605 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042462 -1,12
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035768 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018619 -0,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018684 -0,81
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018751 -0,80
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019141 -0,80
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017510 -0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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