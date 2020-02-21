BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040420 -1,16

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040420 -1,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071997 -0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095907 -0,79 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029183 -0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011345 -0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017198 -1,37 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015105 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075132 -4,64 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051580 -4,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033186 -4,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066921 -3,36 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 -3,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016483 -3,30 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,047646 -2,92 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023337 -2,79 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022368 -2,10 Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028530 -2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023060 -3,19 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016064 -3,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024102 -2,81 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034354 -2,81 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024273 -1,59

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)