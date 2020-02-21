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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040420 -1,16
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040420 -1,16
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071997 -0,82
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095907 -0,79
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,029183 -0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011345 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017198 -1,37
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015105 -0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075132 -4,64
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,051580 -4,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,033186 -4,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,066921 -3,36
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021295 -3,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016483 -3,30
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,047646 -2,92
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,023337 -2,79
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022368 -2,10
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,028530 -2,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023060 -3,19
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016064 -3,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024102 -2,81
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034354 -2,81
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,024273 -1,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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