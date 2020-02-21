BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040420 -1,16
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
21.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040420
|-1,16
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071997
|-0,82
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095907
|-0,79
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029183
|-0,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011345
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017198
|-1,37
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015105
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075132
|-4,64
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051580
|-4,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,033186
|-4,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,066921
|-3,36
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021295
|-3,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,016483
|-3,30
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,047646
|-2,92
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,023337
|-2,79
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022368
|-2,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,028530
|-2,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023060
|-3,19
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016064
|-3,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024102
|-2,81
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034354
|-2,81
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,024273
|-1,59
Kaynak: AA