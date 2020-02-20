BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040896 -0,20
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.
20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040896
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070779
|-0,20
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067770
|-0,18
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038240
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,110164
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015181
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078787
|-0,93
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,034606
|-0,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069250
|-0,55
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,133123
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053799
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017046
|-0,79
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,049077
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024006
|-0,30
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,018322
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,018517
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023820
|-0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016574
|-0,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035347
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015748
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024799
|-0,10
Kaynak: AA