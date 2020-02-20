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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040896 -0,20
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040896 -0,20
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070779 -0,20
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067770 -0,18
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038240 -0,16
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,110164 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015181 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078787 -0,93
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034606 -0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069250 -0,55
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,133123 -0,48
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053799 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017046 -0,79
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049077 -0,56
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024006 -0,30
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,018322 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,018517 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023820 -0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016574 -0,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035347 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015748 -0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024799 -0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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