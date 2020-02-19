BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040845 -0,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A.
19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040845
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,060831
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,032452
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,048822
|-0,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,046329
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017433
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015207
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,034873
|-1,44
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035424
|-1,16
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,069636
|-1,09
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,133767
|-1,07
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,125646
|-1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017181
|-0,92
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022895
|-0,70
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013566
|-0,65
|Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,029178
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070838
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035401
|-1,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024824
|-1,32
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023900
|-1,08
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016611
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,015955
|-0,54
Kaynak: AA