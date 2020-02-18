BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar



Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040177 -0,20

Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

18.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040177 -0,20 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,055747 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011367 -0,18 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050548 -0,16 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,076580 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015219 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,054382 -1,21 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042659 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,035953 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF 0,025444 -1,05 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,016785 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024172 -0,29 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,037042 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,090959 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022658 -0,10 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021887 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010408 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033232 -0,20 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032222 -0,20 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019969 -0,19 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035458 -0,19

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)