BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040177 -0,20
Fiba Em. ve Hay.D.B.A.
18.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040177
|-0,20
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,055747
|-0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011367
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050548
|-0,16
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,076580
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015219
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,054382
|-1,21
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042659
|-0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035953
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF
|0,025444
|-1,05
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,016785
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024172
|-0,29
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037042
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,090959
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022658
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021887
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010408
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,033232
|-0,20
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,032222
|-0,20
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,019969
|-0,19
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,035458
|-0,19
Kaynak: AA